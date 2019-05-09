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Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına İstanbul uyarısı

Vatandaşlarla daha yakın ilişkilerin kurulmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, koruma ve eskort sayısının azaltılmasını istedi.

Siyaset / 09 Mayıs 2019 Perşembe 09:59
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına İstanbul uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etme kararının ardından yoğun bir mesaiye başladı.

Bu kapsamda İstanbul İl Başkanlığını ziyaret ederek bir toplantı düzenleyen Erdoğan, teşkilata bir takım uyarılarda bulundu.

Sandığa gitmeyen seçmene ulaşılması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı, vatadaşlarla iç içe olunmasını istedi.

KORUMA VE ESKORT SAYISI AZALTILSIN

Erdoğan, 'Koruma ve eskortlarla vatandaşla aranıza duvar örmeyin. Sıkı çalışacağız, birlikte hareket edin.' ifadelerini kullandı.

Ak PartiCumhurbaşkanıToplantıRecep Tayyip Erdoğan


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