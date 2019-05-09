USD (Alış - Satış) : 6,05 - 6,06 EURO (Alış - Satış) : 6,75 - 6,77

Sıcak Haber : Bodrum'da korkutan deprem!!..

Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklilerin bayram ikramiyeleri 27-31 Mayıs tarihleri arasında hesaplarda olacak.

Ekonomi / 09 Mayıs 2019 Perşembe 13:32
Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bu yıl yaklaşık 12,5 milyon kişi bayram ikramiyesi alacak.

Sabah gazetesinin haberine göre, bayram ikramiyeleri 27-31 Mayıs tarihleri arasında Ramazan Bayramı'ndan önce hesaplarda olacak.

Ramazan Bayramı için emekli ve hak sahiplerine yaklaşık 12 milyar liranın üzerinde ikramiye ödenecek.

EMEKLİ AYLIĞINA BAĞLI HERKES YARALANACAK

Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak.

Emekli MemurRamazan BayramıMemur İkramiyesiEmekli İkramiyesi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı