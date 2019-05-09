Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bu yıl yaklaşık 12,5 milyon kişi bayram ikramiyesi alacak.



Sabah gazetesinin haberine göre, bayram ikramiyeleri 27-31 Mayıs tarihleri arasında Ramazan Bayramı'ndan önce hesaplarda olacak.



Ramazan Bayramı için emekli ve hak sahiplerine yaklaşık 12 milyar liranın üzerinde ikramiye ödenecek.



EMEKLİ AYLIĞINA BAĞLI HERKES YARALANACAK



Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak.