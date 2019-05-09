Başkan Erdoğan: 'Sen dokunulmazlığına mı sığınıyorsun?

Başkan Erdoğan şunları söyledi;



"İstanbul’da farklı bir durumla karşı karşıya kaldık. 39 ilçeden 25’inin almış olmamıza rağmen İBB Başkanlığı’nı ilk etapta 28 bin civarı bir oyla kaybettiğimizi belirtmişlerdi. Bu rakam önce 25 bine sonra 21 bine sonra 13 bine kadar geriledi. Şimdi bütün bunlar ortaya bir gerçeği koymuyor mu? Ortada bir şaibenin olduğunu koymuyor mu? Avusturya’da 2 yıl sonra seçimi iptal ediyorlar Bu da hukuk. ABD’de Trump 3 milyon farkla kaybetti diye görülen bir seçimi kazanıyor.



"RAKAMLARIN BÖYLE DEĞİŞMİŞ OLMASI MESELEYE DAHA FAZLA EĞİLMEMİZİ SAĞLADI"



İstanbul gibi 10,5 milyon seçmenin olduğu bir yerde rakamların böyle bir şekilde değişmiş olması meseleye bize daha fazla eğilmemizi sağladı.



YSK KARARI VERDİ



Biz bu süreci takip ederken. Alenen çalınmış oyların bir kısmını bulmakla kalmadık başka hukuksuzlukları da tespit ettik. İBB Başkanlığı ile birkaç ilçeye yoğunlaşmayı bildik. Sonuçta YSK değerlendirmesini yaptı ve 23 Haziran’da seçimin yenilenmesine karar verdi. Burada yapılan iş bir başka adayın kazandığı seçimi bir başka adaya teslim etmek değildir.



"BU ŞAİBELER ORTAYA ÇIKMASAYDI CHP ADAYI 1 OY FARKLA BİLE OLSAYDI BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VARDIR"



Yapılan iş şaibeli hale gelen bir seçimin yenilenmesidir. Bankaların işçileri oralara verilirse, beklenen karar burada yolsuzluk vardır, bu işin yenilenmesi vardır. Bu şaibeler ortaya çıkmamış olsaydı. CHP adayı 1 oy farkla bile olsaydı başımızın üstünde yeri vardır. En doğru karar verilmiştir ve bundan dolayı da hukuk tecelli etmiştir diyerek 7’ye 4 bu kararın verilmesiyle şimdi 23 Haziran için milletimize müracaat edeceğiz.



"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"



Bu usulsüzlükleri yapanların yanına kar kalmayacak. Sandık kurulu üyeleri ile ilgili hukuka aykırı işlem yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız.



"31 MART'TA KAZANDIYSANIZ 23 HAZİRAN'DA DA KAZANIRSINIZ"



Diğer yandan Maltepe ve Büyükçekmece başkanlıkları için yapılan itirazlarla ilgili süreçler YSK’ya kadar getirilmiştir. YSK’yı eleştirmek aklımızdan geçmedi. Değerli arkadaşlar, YSK’nın kararına kendine inanan herkesin saygı duyması gerekir.



Seçimi 31 Mart’ta kazandığınıza inanıyorsanız 23 Haziran’da da kazanırsınız.



Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Sen dokunulmazlığına mı sığınıyorsun?"



CHP’nın başındaki partisinin toplantısında skandal imza atmıştır. Üyeleri tek tek okuyup hedef göstermiştir. Sen dokunulmazlığına mı sığınıyorsun? Kalkıp da YSK’nın üyelerine hakaret edebiliyorsun. Dokunulmazlığının kaldırılmasını iste bu ifadeleri kullanabilecek misin? Kılıçdaroğlu Türk demokrasisinin en büyük sorunu hale gelmiştir.