16 yıl sonra intikam cinayeti!

Olay, geçtiğimiz Şubat ayında Kağıthane Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 1 yıl önce cezaevinden çıkan Özkan Sarıkaya, arkadaşıyla yolda yürüdüğü esnada yanına yaklaşan bir şahıs tarafından tabanca ile 4 el ateş edilerek öldürüldü. Zanlının kaçmasının ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda şahısların eşkallerini ve kimliklerini belirleyen polis, katil zanlısının da aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.



İfadesi alınan katil zanlısı Ömür Can Y.(29) ve kardeşi Doğancan Y'nin 2003 yılında babaları Orhan Y.'nin Erzurum'da öldürülmesinden sorumlu tuttukları Özkan Sarıkaya'ı öldürmek için plan yaptıkları öğrenildi. Geçtiğimiz sene “uyuşturucu ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Özkan Sarıkaya'nın tahliye olduğunu öğrenen iki kardeş, planlarını uygulamak için harekete geçti. İki kardeş önce Sarıkaya ile aynı cezaevinde hapis yatan Abdülmüttalip D. ile irtibat kurarak plana dahil etti. Uyuşturucu madde almak için Erzurum'dan İstanbul'a gelen Sarıkaya, daha önceden beraber iş yaptıkları Abdülmüttalip D.'yi arayınca, buluşma adresi olarak kardeşlerin belirlediği adrese yönlendirildi. Olay yerinde Sarıkaya'nın gelmesini bekleyen kardeşlerden Ömür Can Y, şahsı tabancayla 4 kurşun sıkarak öldürdü.



Gözaltına alınan şüpheliler Ömür Can Y., Doğan Can Y., Abdülmüttalip D., Sedat D., Sertaç D. ve Hakan E., adliyeye sevk edildi. Kaynak : İHA

