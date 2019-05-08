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Tır şoförünün feci ölümü

Tuzla’da bir iş yerinin deposunda çalışma sırasında forkliftten düşen tankın altında kalan tır şoförü, feci şekilde can verdi. Şahsın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

3. Sayfa / 08 Mayıs 2019 Çarşamba 10:01
Tır şoförünün feci ölümü
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Olay, Tuzla Mescit Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerindeki bir lojistik firmasının deposunda saat 18.30 sıralarında gerçekleşti. İsmi öğrenilemeyen tır şoförü aracında taşıdığı yükü boşaltmak için iş yerinin deposuna geldi. Tırın kasasındaki yük forklift ile indirildiği sırada, tır şoförü forkliftteki bir tankın düşmek üzere olduğunu fark etti. Tankı düzeltmek isteyen şoför o sırada üzerine düşen tonlarca ağırlıktaki tankın altında kaldı. Olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tır şoförünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri bölgede şerit çekerek inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze adli tıp morguna kaldırıldı.

Kaynak : İHA

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