Suriye'ye 2 bin ton un yardımı

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından yapılan acil un yardımı çağrısından sonra Türkiye'nin birçok kentinden hayırseverlerin yardımlarıyla gönderilen unlar sınır ötesine ulaştırıldı. Suriye'nin Halep, İdlib şehirleri ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgelerinde bulunan kamplarda ihtiyacın fazla olması ve bölgede artan saldırılar sebebiyle nüfusun artması ekmek ihtiyacını artırdı. Suriye'ye ekmek üreten birçok fırının durma noktasına gelmesi üzerine İHH, un yardımı çağrısı yapmıştı. Bu çağrı yurdun dört bir yanından karşılık bularak Trabzon, Malatya, Gaziantep, Aydın, Muğla, Sakarya, Eskişehir, Ankara, Kocaeli, Yalova, Adıyaman, Kahramanmaraş, Bursa, Konya, Manisa, Kayseri, Elazığ gibi iller ve farklı dernekler tarafından 80 tır un yardımı bölgeye sevk edildi.



Yapılan yardımlarla alakalı konuşan İHH Suriye Çalışmaları Kilis Basın Sorumlusu Ali imran Durman, 'Yaklaşık bir ay önce un stoklarımızın tükenmesiyle birlikte Suriye içindeki savaş mağduru halka ekmek üreten fırınlarımız durma noktasına gelmişti. Bu sebeple yaptığımız çağrı hem Anadolu'dan hem de yurt dışından karşılık buldu. Hayırseverlerimizin gönderdikleri unlarla fırınlarımızı tekrar işler hale getirdik” dedi.



Suriye içinde ihtiyacın hala devam ettiğini belirten Durman, ”İdlib'de Esad ve destekçilerinin hedef gözetmeksizin yaptığı saldırılarda en büyük zararı sivil halk görüyor. Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 100 bin sivil Türkiye'nin Suriye sınırındaki kamplara doğru göç etti. İnsanlar saldırlar altında hayatlarına devam etmeye çalışırken bölgede ise ihtiyaçlar artarak devam ediyor. Yüz binlerce sivil ise şu an yardıma muhtaç durumda” diye konuştu.



Öte yandan Hatay ve Kilis'ten Suriye tarafına götürülen unların ülkenin kuzeyinde bulunan fırınlarda ekmek yapılarak halka dağıtılmaya başlandığı öğrenildi. Kaynak : İHA

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