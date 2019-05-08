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Şanlıurfa’da ikizlerin esrarengiz ölümü! Daha önce 4 çocukları daha ölmüş

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde 3 aylık ikiz kardeşler evde ölü bulundu.

3. Sayfa / 08 Mayıs 2019 Çarşamba 14:10
Şanlıurfa’da ikizlerin esrarengiz ölümü! Daha önce 4 çocukları daha ölmüş

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Bamyasuyu Mahallesi’nde meydana geldi.

Fatoş ve Ramazan Yedikardeş çiftinin ikiz çocukları Meral ve Murat’ın öğle saatlerinde hareketsiz olduğu fark edildi. Çocuklarını hareketsiz halde gören anne 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, çocukların öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme polisleri ve savcının incelemesi sonrası ikiz kardeşlerin cenazesi, sağlık ekiplerinin kucağında ailenin gözyaşları arasında ambulansla morga taşındı.

Çocukların kesin ölüm nedeninin Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından netleşeceği bildirildi.

Çiftin toplam 6 çocuğu öldü

Öte yandan, Ramazan ve Fatoş Yedikardeş çiftinin daha önce de 4 çocuklarını kaybettiği ve yapılan otopsi sonucunda Adli Tıp raporlarında ölüm nedenleriyle ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Kaynak : İHA

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PolisAdli TıpŞanlıurfa112 Acil ServisSağlık Ekipleri


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