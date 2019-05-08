USD (Alış - Satış) : 6,05 - 6,06 EURO (Alış - Satış) : 6,75 - 6,77

Sıcak Haber : Bodrum'da korkutan deprem!!..

'Pes' dedirten hırsızlık

Taksim Meydanı’na engelli bireylerin akülü sandalyelerini şarj etmeleri için konulan şarj istasyonunun kablo uçlarında bulunan soketler, dördüncü kez çalındı. Akülü sandalyelerini şarj etmek için gelen engelliler olay nedeniyle yine mağdur oldu.

3. Sayfa / 08 Mayıs 2019 Çarşamba 10:58
'Pes' dedirten hırsızlık
Video için tıklayın

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bulunan ve engelli bireylerin akülü sandalyelerini şarj etmeleri için konulan şarj istasyonunun kablo uçlarında bulunan soketler, dördüncü kez çalındı. Akülü sandalye araçlarını şarj etmek için gelen engelli vatandaşlar, sandalyelerini şarj edemedi. Mağdur olan vatandaşlar karşılaşılan duruma tepki göstererek, istasyona kamera takılmasını istedi. İstiklal Caddesi girişi Nostaljik Tramvay durağına yapılan Akülü Sandalye Şarj İstasyonu'nun kablo uçlarında bulunan soketler, dördüncü kez hırsızların hedefi oldu.

“BUNU YAPANLAR İNSANLIK DIŞI BİR DAVRANIŞ İÇERİSİNE GİRMİŞLER”

Engelli yakını Celal Şener, “Bunu yapanlar tamamen insanlık dışı bir davranış içerisine girmişler. Yuh olsun bunu yapanlara, engelli dünyanın neresinde olursa olsun onlara karşı bir sevgi ve saygı vardır. Nedense ülkemizde böyle insanları gördüğümüz zaman çok çok üzülüyoruz. Yetkililer bu konuya çözüm bulsunlar. Bunların yakalanması için devlet gücünü kullanması gerekiyor” dedi.

Engelli Atilla Egemenoğlu ise “Dördüncü kez soketleri çalmışlar. Bunun çözülmesi için kamera koyulması lazım ya da yerinin değiştirilmesi gerekiyor. Yoksa bunun çaresi yok. Şu an mağdurum, sandalyemi şarj edemiyorum. Tünele kadar gitmek gerekecek” ifadelerini kullandı.


Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

İstiklal CaddesiKameraTaksimAkülü Sandalye


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı