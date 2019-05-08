Pakistan'da patlama: 9 ölü, 24 yaralı

Pakistan’ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor’da sufi türbesine yapılan bombalı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği, en az 24 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Pencap eyaletinin başkenti Lahor’daki bir sufi türbesine bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi. Data Darbar Türbesi’nin kadın giriş kapısında gerçekleştirilen saldırıda 9 kişinin öldüğü, 24 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. Yaralananların hastaneye kaldırıldığı ve 8 kişinin ise durumunun ciddi olduğu ifade edildi.
Türbeye 2010 yılında da saldırı düzenlenmiş, saldırıda 40 kişi hayatını kaybetmişti. Kaynak : İHA