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Pakistan'da patlama: 9 ölü, 24 yaralı

Pakistan’ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor’da sufi türbesine yapılan bombalı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği, en az 24 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Dünya / 08 Mayıs 2019 Çarşamba 10:07
Pakistan'da patlama: 9 ölü, 24 yaralı

Pencap eyaletinin başkenti Lahor’daki bir sufi türbesine bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi. Data Darbar Türbesi’nin kadın giriş kapısında gerçekleştirilen saldırıda 9 kişinin öldüğü, 24 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. Yaralananların hastaneye kaldırıldığı ve 8 kişinin ise durumunun ciddi olduğu ifade edildi.

Türbeye 2010 yılında da saldırı düzenlenmiş, saldırıda 40 kişi hayatını kaybetmişti. Kaynak : İHA

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