ÖSO'dan Rejim Güçlerinin Saldırılarına Misilleme

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere saldırılara misilleme yaparak Halep'te konuşlu Beşşar Esed rejimi ve müttefiki İran'ın desteklediği yabancı terörist grupları hedef aldı.



ÖSO'ya bağlı Hamza Tümeni'nden yapılan yazılı açıklamada, 'Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib ve Hama bölgelerinde sivillere yönelik saldırılarına karşılık (Halep'e bağlı) Nubl ve Zahra beldelerindeki askeri noktaları topçu ve grad füzeleriyle hedef aldık.' ifadesi kullanıldı.



Rejim güçleri, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine tehdit oluşturmak için, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Tel Rıfat'ta varlık gösteriyor. Rejim güçlerinin Tel Rıfat'a çıkan rotalarından biri olan, bölgenin güneyindeki Nubl ve Zahra beldeleri, İran destekli yabancı teröristler tarafından kontrol ediliyor.



'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi' sınırları içindeki sivil yerleşimlere son 6 günde düzenlenen saldırılarda en az 86 sivil hayatını kaybetti.



Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini 'Gerginliği Azaltma Bölgesi' ilan etmişti. Türkiye ve Rusya, rejim güçlerinin, bu kapsamda başlatılan ateşkes sürecini ihlal eden saldırıları karşısında, söz konusu bölge için ek bir mutabakata varmıştı. Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde, Rusya ve İran'ın da bölgedeki ateşkesi koruma yükümlülüğü bulunuyor.



Kaynak : AA

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