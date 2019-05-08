O memurlara 750 lira bayram ikramiyesi

Tokat Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imzalandı. Düzenlenen imza törenine Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Sever, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve belediye personeli katıldı.



Bem- Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Sever, hayırlı bir işe imza attıklarını belirtti. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise konuşmasında, 'Biz göreve geldiğimizde SDS tazminatımız yüzde 27'imiş. Bugün ise yüzde 68'lerdeyiz. En son yaptığımız sözleşmenin kurumumuza maliyeti 2. milyon 107 bin 726 TL iken imza atacağımız sözleşme ile aylık ödenen SDS tutarının yıllık maliyeti 2 milyon 577 bin 660 TL ve bayramlarda ödenecek olan yardımlarla birlikte bu tutar toplamda yıllık 3 milyon 045 bin 710 TL olacaktır. Bir önceki Sosyal Denge Sözleşmemize 600 TL'lik bir kurban bayramı ödeneği girmişti. Bu rakam bu sene yüzde 83'lük bir artış ile bin 100 TL'ye çıkarıldı. Ayrıca bu sözleşmeye Ramazan Bayramı ödeneği de konuldu. Buna göre memur çalışanlarımıza Ramazan Bayramı öncesi 750 TL ödenecek. Bu şekilde memurumuzun eline geçen aylık rakam 770 TL iken bu miktar 280 TL'lik bir artışla bin 050 TL'ye çıkmış oluyor.' dedi. Yapılan konuşmaların ardından imza törenine geçildi.