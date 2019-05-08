USD (Alış - Satış) : 6,05 - 6,06 EURO (Alış - Satış) : 6,75 - 6,77

Meclis 23 Haziran seçimlerine hazırlanıyor

İstanbul seçimleri partiler için kritik önem taşıyor. Bu süreçte milletvekilleri sahada olacak.

Siyaset / 08 Mayıs 2019 Çarşamba 09:18
Meclis 23 Haziran seçimlerine hazırlanıyor

İstanbul'da seçim 23 Haziran'da tekrarlanacak. Bu süreçte AK Parti, MHP, CHP ve İyi Parti tüm imkanlarıyla sahaya çıkarak kendi adaylarına seçimi kazandırmak istiyor.

31 Mart seçimleri dolayısıyla TBMM 2 ay boyunca açılmadı. Ekrem İmamoğlu'na mazbata verildikten sonra normalleşen süreçte Meclis açıldı ancak YSK kararı sonrası yine belirsizlik var.

KAMP KURUN TALİMATI

Partilerin Genel Başkanları vekillere İstanbul'a kamp kurma talimatı verdi. Bu durumda Meclis'in ne olacağı, daha önemlisi çıkması beklenen yasaların durumu merak konusu oldu.

YASALAR AYLARDIR BEKLEMEDE

Hal yasası, yeni askerlik sistemi, 3600 ek gösterge, süresiz nafakanın sınırlandırılması başta olmak üzere birçok önemli konu aylardır beklemede.

Ak PartiAskerlik Sistemiİyi PartiEkrem İmamoğlu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı