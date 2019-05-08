Karlı dağların zirvesini yuva yapan Mehmetçikten vatan savunması

Yüksekova ilçesinin Esendere bölgesinde 7 gün 24 saat görevinin başında olan Mehmetçik, PKK'lı teröristlerle mücadele ederken, kaçakçılık faaliyetlerine de geçit vermiyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sağladığı imkanlarla büyük bölümü yerli ve milli olan silahların yanı sıra son teknolojiyle teröristlere karşı etkin mücadele yürüten Mehmetçik, her koşula uygun silah ve teçhizatlarıyla görevini başarıyla sürdürüyor.



Esendere 1. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Tuğ Tepe Üs Bölgesinde İran sınır hattının güvenliğini sağlayan Mehmetçik, mayıs ayına rağmen sıfırın altında 20 dereceye kadar düşen hava sıcaklığında ve yer yer 10 metreyi bulan kar örtüsünde teröristlerin sızma girişimlerine karşı her daim elleri tetikte bekliyor. Çetin şartlarda araziye uygun kar kamuflajıyla Pistenbully kar aracıyla araziye çıkan kahraman Mehmetçik, arazideki hakimiyetini koruyor.



Üs bölgesinde mayıs ayına rağmen ağır kış koşulları hakim



Özellikle Akdeniz Bölgesinde insanların denize girdiği mayıs ayında, Tuğ Tepe Üs Bölgesindeki kahraman askerler ise hala yer yer 10 metreyi bulan karda görev yapıyor. Ağır kış koşullarının yaşandığı ve kara taşıtlarının yolların kapalı olması nedeniyle kullanılmadığı üs bölgesinde tüm ihtiyaçlar ve olası operasyonlara ise askerler Pistenbully isimli kar aracıyla gidiyor. Kar örtüsünün temmuz ayına kadar yerde kaldığı üs bölgesinde tüm zorlu hava koşullarına rağmen görev yapan Mehmetçik, dosta güven düşmana ise korku salıyor.



İHA muhabirine konuşan Sözleşmeli Er Mustafa Kara, zorlu hava şartlarında vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak amacıyla 7/24 esasına göre görev yaptıklarını belirtti.



Kara, şartlar ne kadar zor olursa olsun, devletin sağladığı imkanlarla vatan nöbetlerini en iyi şekilde yerine getirdiklerini söyledi.



Kaynak : İHA

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