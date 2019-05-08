USD (Alış - Satış) : 6,05 - 6,06 EURO (Alış - Satış) : 6,75 - 6,77

Sıcak Haber : Bodrum'da korkutan deprem!!..

İşçilerin arasına araç daldı!

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, onlarca vatandaşı servis beklediği durağa daldı. Onlarca işçi faciadan kıl payı kurtulurken, bir kadın ayağından yaralandı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

3. Sayfa / 08 Mayıs 2019 Çarşamba 12:45
İşçilerin arasına araç daldı!
Video için tıklayın

Kaza, Saray ilçesine bağlı Büyükyoncalı Mahallesi'nde onlarca vatandaşın durakta servis beklediği sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, onlarca vatandaşın servis beklediği otobüs durağına daldı. Otobüs durağına dalan otomobil bir kadına çarparken, durakta bulunan onlarca vatandaş hayretler içerisinde faciayı ucuz atlattı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadına etraftakiler yardıma koştu. Yaralanan kadın olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kadının ayağında beş yerden kırık olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

BüyükyoncalıDireksiyon


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı