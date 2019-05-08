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İrem Helvacıoğlu'ndan olay iddiaya yanıt!

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, bir takipçisinin "Evlenmek için mi diziden ayrılıyorsun?" sorusuna esprili bir cevap verdi.

Televizyon / 08 Mayıs 2019 Çarşamba 13:40
İrem Helvacıoğlu'ndan olay iddiaya yanıt!

'Sen Anlat Karadeniz'in 'Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun, diziden ayrıldığı iddia edilmişti. Başarılı oyuncu, Instagram paylaşımına gelen "Evlenmek için mi diziyi bırakıyorsun?" yorumuna verdiği esprili cevapla dikkat çekti: Düğün tarihini bize de söylesinler gidelim.

Öte yandan 'Sen Anlat Karadeniz'in yapımcısı Sinegraf Film, konuyla ilgili olarak, "Nefes karakterine hayat veren oyuncumuz İrem Helvacıoğlu'nun diziden ayrılmasıyla ilgili çıkan haberler asılsızdır. Sosyal medya üzerinden yapılacak her türlü spekülasyon ,dizimize ve karakterlerimize zarar verecektir" açıklamasını yapmıştı.


InstagramKaradeniz


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