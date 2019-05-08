USD (Alış - Satış) : 6,05 - 6,06 EURO (Alış - Satış) : 6,75 - 6,77

İlginç zincirleme kaza kamerada

Pendik’te trafikte hızını alamayan araç önünde duran araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç da önündeki kamyona çarptı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı.

3. Sayfa / 08 Mayıs 2019 Çarşamba 10:00
İlginç zincirleme kaza kamerada
Video için tıklayın

Kazalar, geçtiğimiz gün Pendik Şeyhli Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde 14.30 sıralarında meydana geldi. Aracıyla seyir halinde olan Z.K., önünde duran araçları görerek yavaşladı. O sırada arkadan gelen M.T. yönetimindeki araç hızını alamayarak önünde duran araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, önünde duran kamyona çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yolda kalan araçlar daha sonra çekici yardımı ile yoldan çekildi. Kaza anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonun yavaşlayıp durması ile arkasındaki araç da duruyor, aracın arkasından gelen araç ise duramayarak önündeki araca çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç da önündeki kamyona çarpıyor. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

PolisTrafik Kazası


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı