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Harry ve Meghan'ın yeni bebekleri ilk kez kamera karşısında

Prens Harry ve Meghan Markle bebekleriyle ilk kez kameralar karşısına çıkardı.

Dünya / 08 Mayıs 2019 Çarşamba 15:13
Harry ve Meghan'ın yeni bebekleri ilk kez kamera karşısında
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Harry ve Meghan yeni doğan bebekleriyle mutlu bir şekilde kameralara poz verdi. Prens Harry yaptığı açıklamada, 'Sevinç kaynağımıza kavuştuğumuz için çok mutluyuz, çok tatlı bir mizacı var. O yavaş yavaş büyürken onunla değerli zamanlar geçirmeyi dört gözle bekliyoruz 'şeklinde açıklamada bulundu. Sussex Düşesi Meghan ise 'Bu bir sihir gibi ve oldukça şaşırtıcı. Dünyanın en iyi iki erkeğine sahip olduğumu söylemek istiyorum, bu yüzde gerçekten mutluyum. O bir rüya gibi bu yüzden geçen birkaç gün bizim için çok özel' dedi.

Adı henüz açıklanmayan bebek, Prens Charles, Prens William ve üç çocuğu ve Prens Harry'nin ardında tahtın yedinci sırasında yer alacak. Kaynak : İHA

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BebekPrens CharlesPrens HarryPrens William


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