Barbaros Şansal'dan Beyaz Tv'ye saldırı

Modacı Barbaros Şansal, defileyi görüntülemek isteyen Beyaz TV Muhabiri Uğur Kotan'a saldırdı.



Türkiye'ye hakaretler yağdıran Şansal, bu duruma sessiz kalmayan Beyaz Tv'yi hedef tahtasına koydu.



Defile öncesi çekim yapan Beyaz Tv kameralarına, güvenlik görevlilerinin müdahale etmesini isteyen Şansal, 'Çıkın dışarı' diye bağırdı.



ECE ERKEN VE BİRCAN BALİ'DEN TEPKİ



Ece Erken, Şansal'a yaptığı hakaretleri hatırlatırken 'Uğur Kotan'a dolayısıyla Beyaz Tv'ye yapılan saldırıyı şidddetler kınıyorum. İkincisi diyor ya orda, her sabah bana hakaret ediyorsunuz. Durup duruken kim kime hakaret eder, kim kimi eleştirebilir. Sen tüm Türkiye'ye, 2019 Türkiye'ye şöyle oldu böyle oldu, Türk halkı şöyledir böyledir, demediğin laf kalmamış. Seni burada eleştirince sen orda halklı duruma mı düşüyorsun?' dedi.



Bircan Bali, Şansal'ın Atatürk istismarcısı olduğunu söylerken 'Çok terbiyesiz bir adam olduğu için onun la yan yana gelmek istemiyorum. Onun dilinden canlı yayın filitresiyle konuşacağım. Sen Atatürk'ü istismar etmiş bir istisamarcısı. Son nefesine kadar Atatürk'ün Türk milleti için savaştığını bildiği halde, Türk milletine pisliğinde boğul Türkiye deyip, Atatürk tişörtüyle ülkeye geldin. Biz bunları verdiğmiz zaman sana hakaret etmedik. Sen zaten kendi hakaretini kendine etmiş, kendi pisliğinde boğulmuş bir insansın' ifadelerini kullandı.