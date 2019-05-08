Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında gündeme ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.



Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun açıklamlarına tepki gösterirken 'Ekrem İmamoğlu'nun T.C'yi eklemesinin bana kapak olacağını söylemiş, aferin çok güzel laf ettin. Sana çoktan kapak oldu da ya duymadın ya da duyurmadılar. Önce T.C tabelasını asarlar, arkadan tıkır tıkır işlerine bakarlar, Kandil'in destek mesajından mutluluk duyarlar. Önde başka, arkada başkalar ' dedi.



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:



''Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı vardır. Gerginlikler azaltılmalıdır. Gönüller alınmalı dargınlıklar bir kenara atılmalıdır. Türkiyemizin ufkunu perdeleyen ne varsa bertaraf edilmelidir. Oyalanamazyız karanlık senaryoları alttan alamayız. Yeter ki samimi olunsun ortak akla riayet edilsin iyi niyet hakim olsun.

Kutuplaşarak mesafe alamayız. Herkes aklını başına almalıdırı. Bizim terk edecek bir yurdumuz yoktur. MHP olarak safımız Türkiye'nin safı. Önümüze bakmalıyız. Siyasi ekonomik bekamızı fedakarlıkla korumalıyız. Biz Türk milletiyiz Türkiye'yiz binlerce yıllık Türk tarihinin bereketiyiz.Türkiye zorlu bir seçim sürecinden çıkmıştır. 31 Mart'ta milletimizin sandık yoluyla verdiği mesajları yorumladık. 31 Mart'ın kazananı açık ara farkla Cumhur İttifakı'dır. Bu gerçeğin inkarı mümkün değildir. MHP saygıya layık bir başarıya imza atmıştır. Bize göre 31 Mart seçimleri düğümü çözmüştür. 6 Mayıs 2019 tarihinde YSK İstanbul seçimleriyle ilgili itirazları görüşmüş adaletli bir kararla milletimizin yüreğine su serpmiştir. YSK oy çokluğuyla hakkın halkın hukukun tercümanı olmuştur. YSK'nın kararına tartışmasız saygı duyuyoruz. YSK'nın kararını alenen karalamak çarpıtmak darbe olduğunu söylemek kirli bir ağızdır.Cumhur İttifakı'na yönelik sistemli tuzaklarla ilgili söyleceklerim vardır. Cumhur İttifakı'nın karışmasını arzulayan münafık çevrelere adeta cesaret gelmiştir. Sanki saklandıkları deliklerine çomak sokulmuş dışarı fırlamışlar fitne oklarını fırlatamaya başlamıştır. İçtikleri süt neyse onun gereğini yapmışlardır. Bunları çok da ciddiye almıyoruz ama böyle olunca azıtıyorlar. Zaman zaman bunların gevşeyen vidalarını sıkmak mecburiyet halini alıyor. Zannedersiniz Cumhur İttifakı tutmamış ne kadar da Cumhur İttifakı nedeniyle kuyruk acısı çeken varmış. Televizyonları açın zavallı uzman yorumcuları görürsünüz. Bal alacakları çiçeği bilirler ama kanatları olmadığından bir türlü uçamazlar. Cumhur İttifakı bugün dünden daha güçlüdür.Bunlar günlerce utanmadan sıkılmadan MHP ile AK Parti arasında bir sorun varmış gibi yazıp çizdiler. MHP'nin AK Parti'nin altını oyduğunu ahlaksızca ileri sürdüler. MHP'nin oy oranı yüzde 18,81 ise AK Parti'nin de yüzde 35'dir dediler. İki partinin toplam oyu yüzde 60,42 düzeyindedir. Cumhur İttifakı Türk milletinin ta kendisidir. Cumhur İttifakı siyasi ahlakın simgesi 82 milyon Türk vatandaşının kaynaşma siperidir.Mert olduk dik durduk milli bekamızın etrafında çelikten irademizle birleştik. AK Parti ile ittifakımız birilerini niye rahatsız ediyor? Cumhur İttifakı'ndan PKK memnuniyetsiz CHP dünden hazımsız. Cumhur İttifakı dediniz mi HDP'yi afakanlar basar Türk düşmanlarının şaftı kayar. Zillet ittifakına hizmet eden güruhun hangi iftiraları attığı aslında meselemiz değildir. Varsın çıkarcılar işbirliği yapsınlar. Biz bunların alayına yeteriz.Ekonomik operasyon siyasi kumpasa eşlik etmektedir. Türkiye'nin makro ekonomik dengelerinin bozulmasından adeta mutluluk duyanlar bu vatanın mensubu olamazlar. Bunlar bizim gibi duyamazlar duramazlar. YSK'nın İstanbul seçimlerini görüşmeye başladığı andan itibaren yükselen döviz kuru neyin mesajlarıdır? 31 Mart seçimlerine bir hafta kala bazı sermaye gruplarının döviz kurunu spekülasyonlarla yükseltme oyunlarını neye yoralım?Biber patlıcan patates edebiyatıyla işsizli edebiyatı yapmak çarpıklıktır. S-400 alacağız diyoruz alamazsını bedeli ağır olur diyorlar. F-35 üretim sürecinde varız diyoruz S-400'den vazgeçmediğiniz takdirde uçakları uçaramazsınız diyorlar. Ya F-35 ya S-400 dayatması ile sabrımızı test ediyorlar. Doğu Akdeniz'de önümüzü kesmek için plan üstüne plan yapıyorlar.Terörle mücadelenin bedeli ne olursa olsun sonuna kadar sürdürülmeli ihanetin kökü kurutulmalıdır. Cansa can kansa kan bedelse bedel. Bu vatana millete milli bekaya feda olsun. Bütün bu gelişmeler karşısında ABD ile nasıl müttefik olacağız? ABD açık dürüst adaletli samimi hiç değildir. Türkiye'yi NATO üyeliği ile tehdit etmek düşmanlık ötesi bir uygulamadır. Cumhur İttifakı'na dil uzatan ahmakların emperyalizme itirazları neredeyse yoktur.Sevsinler senin kapağını. Aferin çok güzel laf ettin boynuna beraat belgesini asarsın artık. Kaynayan kazan kapak tutmaz. Gazozuna oyun olmaz. Şayet oynamaya kalkarsan aklın başından gider. Sana kapak çoktan oldu da ya duymadın ya da duyurmadılar geçmiş olsun. Laf dedi döndü kasnak söz söyledi buna eski çamlar bardak. Sayın Kılıçdaroğlu kapak resmi sevilerek alınan kitap gibisin dışın hoş gibi duruşun boş gibi için bomboş.