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Ablasının intihar ettiği balkondan 12 yıl sonra atladı

Adana’da bir genç, ablasının 12 yıl önce intihar ettiği balkondan atlayarak hayatına son verdi.

3. Sayfa / 08 Mayıs 2019 Çarşamba 09:36
Ablasının intihar ettiği balkondan 12 yıl sonra atladı
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Edinilen bilgiye göre, 15 Kasım 2007 tarihinde merkez Seyhan ilçesi, Ziyapaşa Mahallesi, Kasım Gülek Caddesi Fethiye Alın apartmanında annesi kız ve erkek kardeşiyle birlikte oturan ve o dönem 20 yaşında olan ve psikolojik sorunlarından dolayı tedavi gördüğü bildirilen Emire S., girdiği bunalım sonucu 5. kattaki evlerinin balkonundan atladı. Beton zemine çakılan genç kız hayatını kaybetti.

Olaydan 12 yıl sonra, 26 yaşındaki Emir S. de henüz bilinmeyen bir nedenle cam balkondan kendini boşluğa bıraktı. Emir S. beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

Olayı gören annesi Birsen ve kız kardeşi Ebru S. gözyaşlarına boğulup ağıt yaktı. Polis aileyi sakinleştirmeye çalıştı.

Aynı acıyı ikinci kez yaşayan anne ve kız kardeşi kimse sakinleştiremedi. Anne ikinci kez evlat acısına daha fazla dayanamayarak baygınlık geçirdi.

İddiaya göre anne Birsen S. ve babası ayrı evlerde yaşayan Emir S.'nin ablasının intihar ettiği olay nedeniyle psikolojisinin bozulduğu bu nedenle de Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Emir S.'nin cenazesi polis inceleme yaptıktan sonra otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kaynak : İHA

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Genç KızPolisGülekÇukurova ÜniversitesiAdli Tıp Kurumu


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