19 bin kişiye operasyon!

YSK'nın İstanbul kararının ardından, 31 Mart seçimleriyle ilgili yeni adımlar atılacağı ortaya atıldı.



Seçimlerinde binlerce oyun iptalinden sorumlu tutulan, şartları taşımadığı halde görev alanlara operasyon yapılacağı iddia edildi.



3 BOYUTLU OPERASYON



İddiayı Gazeteci Ersoy Dede köşesinde dillendiriken, 3 boyutlu operasyonun ilk adımının YSK'nın kararı olduğunu yazdı.



Dede, ‘seçim çetesi'nin yargı önünde hesap vermesi gerektiğini yazarken, şunları aktardı;



1 Nisan sabahından beri ısrarla organize bir seçim operasyonunu konuşuyoruz. Yüksek Seçim Kurulu, kendi elindeki imkanlar ölçüsünde sahtekarlığın bir ayağını ortaya çıkararak ‘tam kanunsuzluk' halini tespit etti ve gereğini yaptı.Hatta gereğinden fazlasını yaptı ve bu sahtekarlıkla ilgili adli tahkikat yapılması için de suç duyurusunda bulundu. Üç boyutlu ‘seçim çetesi' operasyonunun birinci boyutuydu bu sadece. Sandıklarda görevli kişilerin görevli olma şartlarını taşımaması ve o kişilerin görev yaptığı sandıklardan çıkan sonucun hatalı olması seçimi iptal ettirdi. Şimdi ise acilen yapılması gereken bu seçim çetesinin bulunarak yargıya hesap vermesini sağlamaktır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın İrfan Fidan ve ekibine düşen bu çetenin bu millete çektiği operasyonu delilleriyle açığa çıkartmak olacaktır. Belki sadece bu operasyonla ilgilenecek bir özel ekip kurulabilir. Bilemiyorum. Fakat bildiğim şu; ‘Trafiği çözeceğim, yol yapacağım, su fiyatını düşüreceğim, yayınevlerine fuar alanı açacağım, teravih saatinde konser, sahurda kahvaltı' falan hepsi hikaye. Milli irade hırsızları kimse onların adalet önünde hesap vermesini sağlayın. Başka da bir şey istemiyoruz. Hangi ilçede, hangi sandıkta kanunsuz atamaların yapıldığı belli. Şartları taşımadığı halde görev alan 19 bin kişinin tek tek sorgulanması lazım. Ve ayrıca ilçe seçim kurulu başkanları da. Orada da HSK'ya büyük görev düşüyor. Hakiminden memuruna kim varsa tek tek alınıp bu çete tüm bağlantılarıyla deşifre edilmeli. FETÖ müdür yoksa başka bir şey mi bu millet bilmek istiyor. Beka ne demekmiş şimdi anladı mı acaba bazıları?



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