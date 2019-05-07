Orucunuzu mutlaka ılık su ile açın

İftar saatinde aşırı yememeye dikkat edilmesi konusunda uyaran Diyetisyen Sezen Çetinkaya, “Gidilen davetler, iftar programları sebebi ile yemek çeşitleri, tatlılar, meyveler, çaylar derken uzun süre açlık çekmiş mideye eziyet etmenin size bir faydası olmayacaktır. Tam tersi hazımsızlık, kabızlık, kramp gibi ciddi sindirim problemleri yaşamanıza sebep olacaktır. Yine yoğun baş ağrıları çekmenize de sebep olacaktır” dedi.



“Orucunuzu mutlaka öncelikle oda ısısında bekletilmiş bir su içerek açın” diyen Diyetisyen Sezen Çetinkaya, “Buz gibi sıvılar ve asitli içeceklerden uzun durun. İftariyelik olarak nitelendirilen (hurma, peynir, zeytin, pastırma) dan tadımlık pideyle yedikten sonra, hafif bir yemek olan çorbayı 1 kase yavaş yavaş tüketin. Ardından 10 dakika gibi kısa bir süre ara verip. Zeytinyağlı bir sebze yemeği, salata, yoğurt ve 1-2 dilim ekmek ile yemeğinizi sonlandırabilirsiniz. Aşırı yağlı, kızartma, ağır et yemekleri, yoğun baharatlı, acılı, tuzlu yemeklerden uzak durunuz .



Yine iftar ve sahur arasına ekleyeceğiniz ara öğünler önemlidir. Bu sayede yeterli ve dengeli beslenmeniz için gün içerisinde almanız gereken besin guruplarını 2 öğüne sıkıştırmamış olacaksınız. Böylece birden, fazla miktarda yemenizinde önüne geçmiş olacaksınız” şeklinde konuştu.



Kaynak : İHA

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