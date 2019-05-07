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Mesai saatlerinde oyun oynayanlara kötü haber!

Mesai saatleri içerisinde iş yerlerinde gerek kendi cep telefonları gerekse şirket bilgisayarında internet üzerinden oyun oynayan çalışanlar işlerini kaybetme tehlikesi ile karşıya kalabilir. Hem de tazminatlarını alamadan! İşte detaylar.

Yaşam / 07 Mayıs 2019 Salı 16:17
Mesai saatlerinde oyun oynayanlara kötü haber!

Son yıllarda internet kullanımın artması ile artık cep telefonları ile her an ulaşılabilir olan oyunlar çalışanların başını yakabilir. Yargıtay bu konuda verdiği kararda oyun oynayan çalışanı haksız bulurken iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı feshine onay verdi.

YARGITAY'DAN İŞ YERİNDE OYUN OYNAYANLARA KÖTÜ HABER!

İş yerinde vakit geçirmek için Cand Crush tarzı oyunlar oynayan bir çalışan, işveren tarafından tazminatsız olarak işten çıkarıldı. Yargıtay'ın kararında ‘Mesai saatleri içerisinde internette oyun oynamak ve çeşitli sitelerde gezmek işverenin güvenini kötüye kullanmaktır” denildi. Bu noktada bir yıl içerisinde 6 kez yarım saat, 6 kez de 1 saatin üzerinde oyun kişi oynadığı tespit edilen tazminatsız olarak işten çıkarılmış oldu.

Yargıtay


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