Memurların disiplin cezaları...

Devlet memurlarının aldıkları disiplin cezalarını sildirebilme hakları bulunuyor. Özlük dosyalarına işlenen bu cezalar belli şartlar altında buradan kaldırtılabiliyor. Peki bunun için nasıl bir yol izlemek lazım?



DİSİPLİN CEZALARI NASIL SİLDİRİLEBİLİR?



Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.



Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına işlenir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılmasında disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.