USD (Alış - Satış) : 6,05 - 6,06 EURO (Alış - Satış) : 6,75 - 6,77

İzmir'de dolu ve sağanak yağış

İzmir’de etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, su birikintilerinin oluştuğu Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda esnaf yağmur sularını tahliye etti.

Dünya / 07 Mayıs 2019 Salı 16:37
İzmir'de dolu ve sağanak yağış

Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağış, Ege Bölgesi’ni de etkisi altına aldı. Öğleden sonra etkisini artıran yağmur aniden dolu şeklinde yağdı. Yağmura hazırlıklı olan vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, hazırlıksız yakalanan kimi vatandaşlar ise başlarına naylon geçirerek yağmurdan kaçmaya çalıştı. Dolunun yağmasıyla caddelerde su birikintileri oluştu.

Öte yandan Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda dükkanların önünde su birikintileri meydana gelirken, çalışanlar ve esnaf kendi çabalarıyla yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre yağışın saat 18.00’e kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Sağanak YağışKemeraltıTürkiye


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı