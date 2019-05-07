İzmir'de dolu ve sağanak yağış

Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağış, Ege Bölgesi’ni de etkisi altına aldı. Öğleden sonra etkisini artıran yağmur aniden dolu şeklinde yağdı. Yağmura hazırlıklı olan vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, hazırlıksız yakalanan kimi vatandaşlar ise başlarına naylon geçirerek yağmurdan kaçmaya çalıştı. Dolunun yağmasıyla caddelerde su birikintileri oluştu.



Öte yandan Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda dükkanların önünde su birikintileri meydana gelirken, çalışanlar ve esnaf kendi çabalarıyla yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı.



Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre yağışın saat 18.00’e kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Kaynak : İHA

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