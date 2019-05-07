İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na vekalet edecek isim belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na vekalet edecek isim belli oldu

YSK'nın İstanbul seçimlerine yapılan olağanüstü itirazlarla ilgili kararını açıklamasının ardından, 23 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlere kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın vekalet edeceği öğrenildi.