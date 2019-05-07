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İstanbul'a sağanak yağış sürprizi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da aniden bastıran sağanak, vatandalara zor anlar yaşattı.

Yaşam / 07 Mayıs 2019 Salı 15:18
İstanbul'a sağanak yağış sürprizi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerinin saçaklarına sığındı. Parkta spor yapan bazı vatandaşlar ise ağaçların altında korunmaya çalıştı. Taksim Meydanı'nda sağanak yağış sonrası vatandaşlar etrafa kaçıştı. Şemsiyesi olan vatandaşlar hızlı adımlarla metroya girerken, sokak hayvanları da yağmurdan nasibini aldı.

Gökyüzünün bir tarafı aydınlık diğer tarafı karanlık oldu

Öte yandan yağmur öncesi gökyüzünün bir kısmını kara bulutlar kaplayınca megakent bir anda karanlığa büründü. Beşiktaş Bebek semalarında İstanbul Boğazının bir tarafının aydınlık diğer tarafının karanlık olması kameralara tarafından görüntülendi. Eşsiz manzarayı vatandaşlar fotoğraflamaya ihmal etmedi. Kaynak : İHA

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