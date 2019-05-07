Hafter güçlerinden UMH savaş uçağını vurduk iddiası

Libya'nın doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'e bağlı güçler, uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) ait savaş uçağını Trablus'un güneyinde düşürdüklerini ve uçağın Portekizli pilotunu yakaladıklarını iddia etti.



Hafter güçlerine ait sosyal medya sayfasından yapılan açıklamaya göre, Hafter güçlerinin başkentin güneyindeki el-Hira bölgesini hedef almak isteyen UMH'ye ait uçağı düşürdüğü iddia edildi. Açıklamada, 'uçağın pilotunun yakalandığı ve Portekizli olduğu' öne sürüldü ancak başka detay paylaşılmadı.



Uçağın tipi, nasıl vurulduğuna ilişkin de bilgi verilmeyen açıklamada, pilot olduğu ifade edilen yüzü kanlar içinde yaralı bir kişinin de fotoğrafları paylaşıldı.



UMH'den henüz iddialara ilişkin henüz bir yanıt gelmedi.



Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.



Dünya Sağlık Örgütü, uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında yaklaşık bir aydır devam eden sert çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 400'ü aştığını kaydetmişti.



Kaynak : AA

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