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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun: YSK'nın kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul seçimlerini yenileme kararını memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

Siyaset / 07 Mayıs 2019 Salı 09:41
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun: YSK'nın kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da yerel seçimin yenilenmesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini yenileme kararını memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

İletişim Başkanı Altun, “Verilen karar, AK Parti tarafından seçmen kayıtlarının sistematik biçimde tahrif edilmesi, sandık kurullarının oluşturulmasına dair kanunların ihlali ve oy sayımında yapılan yolsuzluklar gibi gerekçelerle yapılan başvurunun incelenmesi sonucunda ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

Altun, İstanbul seçimlerinin yenilenmesine dair YSK kararının, seçim sonuçlarının milli iradeyi doğru biçimde yansıtmasına yönelik bir çaba olarak görülmesi gerekir. Bu çerçevede verilen karar, demokrasimizin bir zaferidir. İlaveten adalet sistemimizin, bu süreçte seçim kanunlarımızı ihlal eden tüm şahıs ve kuruluşlardan hesap soracağına inancımız tamdır” şeklinde konuştu.

“TÜM TARAFLAR, BENZER SORUNLARIN 23 HAZİRAN GÜNÜ YAPILACAK SEÇİMDE YAŞANMAMASI İÇİN GEREKEN ÖNLEMLERİ ALMALIDIR”

Altun, seçimlerdeki aksaklıklara da dikkat çekerek, “Tüm taraflar, benzer sorunların 23 Haziran günü yapılacak seçimde yaşanmaması için gereken önlemleri almalıdır. Sonuç ne olursa olsun seçimler, kanunlarımıza ve prösedüre göre gerçekleştirilmelidir. Bu kurallara uyulmaması hâlinde seçilmişlerin meşruiyeti hakkında soru işaretleri ortaya çıkacak, demokrasimizin temelleri zayıflatılmış olacaktır. 70 yıldır serbest ve adil seçimler düzenleyen Türkiye Cumhuriyeti, önümüzdeki süreci şeffaf, kanunlara uygun ve nizami biçimde tamamlayacaktır” dedi.


Kaynak : İHA

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