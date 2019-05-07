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Bakanlık duyurdu! Teröristlere ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

Güncel / 07 Mayıs 2019 Salı 09:48
Bakanlık duyurdu! Teröristlere ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Savaş uçakları, terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefleri imha etti.

Milli Savunma BakanlığıTerör ÖrgütüMühimmat Deposu


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