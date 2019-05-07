AK Parti’den İstanbul açıklaması: Suç duyurusunda bulunacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimleriyle ilgili, "Biz de tek tek sorumlularla ilgili suç duyurusunda bulunacağız." dedi.



Ali İhsan Yavuz ayrıca, YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili olarak, “Bu karar olmasaydı gelecek süreçlerde doğru düzgün, güvenlikli bir şekilde seçim yürütmek gerçekten çok zor olurdu. Raydan çıkan bir şey vardı, YSK kararı ile raya alındı" ifadelerini kullandı.