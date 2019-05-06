YSK İstanbul seçimini iptal etti

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik olağanüstü itirazları bugün gerçekleştirdiği toplantıda ele aldı. Başkan Sadi Güven başkanlığında 11 kurul üyesinin katılımı ile saat 14.30'da başlayan toplantıda İstanbul seçimine ilişkin AK Parti'nin yaptığı itiraz kabul edilerek, seçimin iptaline karar verildi.



İtiraz 7'ye karşı 4'e oy ile kabul edildi. Karara göre seçim yenilenecek ve 23 Haziran tarihinde tekrar oy verme işlemi gerçekleşecek.



AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel de, Twitter üzerinden seçimin yenileneceğini duyurarak, 'İstanbul seçimleri yenileniyor. Hayırlı olsun” dedi.



MHP'nin YSK Temsilcisi Kürşat Türker Ercan ise Twitter'da yaptığı açıklamada, “Yüksek Seçim Kurulu İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için AK Parti'nin yapmış olduğu olağanüstü itirazı oy çokluğu ile kabul etti. İstanbul'da seçimler yenileniyor” ifadelerini kullandı.



Süreç nasıl işledi?



YSK, olağanüstü itiraz sürecine ilişkin mesaisini doldurmak üzere. Kurul 22 Nisan'da AK Parti'nin ve MHP'nin başta İstanbul, Büyükçekmece ve Maltepe itirazlarını gündeme almıştı. 23 ve 24 Nisan'da Kurul olağanüstü itirazlara ilişkin ara kararlarını açıklamıştı. Verilen ara karar çerçevesinde 41 bin 132 kısıtlı seçmenin araştırılması istenmişti. Araştırma için 5 gün süre tanındı. YSK, ayrıca AK Parti'nin itirazları nedeniyle 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasını istedi. Araştırılacak seçmen sayısı böylece 46 bin 447 oldu. Kurul, MHP'nin olağanüstü itirazları için Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim Kurullarından MHP'nin sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili iddialarının da araştırılmasını istedi. Verilen 5 günlük sürenin sonunda istenilen belge, doküman ve evraklar 39 ilçe seçim kurulu tarafından YSK'ya iletildi. Bu bilgiler ve belgeler ışığında olağanüstü itirazlar incelendi. YSK, son olarak nihai kararı verdi. Kurul üyeleri 7'ye karşı 4 oy ile seçimin iptalini ve 23 Haziran tarihinde yenilenmesi kararını verdi. Kaynak : İHA

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