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Binali Yıldırım: Seçimin patronu kararını verdi

Binali Yıldırım YSK'nın kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güncel / 06 Mayıs 2019 Pazartesi 23:08
Binali Yıldırım: Seçimin patronu kararını verdi

Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

YSK bir karar verdi. Bu karar 31 Mart'ta yapılan seçimlerin tekrar edilmesi... Seçimler YSK'ya neden gitti? Seçimler esnasında ve sonrasında tespit ettiğimiz bazı usulsüzlükler, şaibeler dolayısıyla hukukun verdiği tüm süreçleri partimiz takip etti. Süreçler tamamlandı ve nihayet bu konu YSK'ya getirildi. Uzun bir süreden beri de gerekli çalışmaları, araştırmaları YSK yapıyordu. Nihayet bugün rapor görüşüldü ve seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

23 Haziran tarihinde tekrar seçim yapılacak. İstanbullular için hayırlı uğurlu olsun.

Türkiye bir hukuk devleti. Dolayısıyla hukuk içerisinde seçimin patronu olan YSK kararını vermiştir.

İki karar sözkonusuydu, iptal ya da reddedilmesi.

İstanbullumuz için hayırlı uğurlu olsun.

YSK'nın tam kanunsuzluk halini tespiti bu seçimlerin tekrar edilmesi için önemli bir sebep teşkil ettiği anlaşılıyor.

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