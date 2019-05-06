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Ankara'da polis uygulama noktasına araç daldı: Bir polis şehit oldu

Ankara'nın Pursaklar ilçesi uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayan sürücünün aracıyla çarptığı polis memuru, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı Olay sonrası kaçmaya çalışan ve üzerinden kimlik çıkmayan sürücü, görevli diğer polislerce yakalandı.

3. Sayfa / 06 Mayıs 2019 Pazartesi 11:41
Ankara'da polis uygulama noktasına araç daldı: Bir polis şehit oldu
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Ankara'nın Pursaklar ilçesi uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan sürücünün aracıyla çarptığı polis memuru, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Pursaklar'da uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı 06 EF 1423 plakalı araç, görevli polis memuru Mevlüt Metin'e çarptı.

Ağır yaralanan Metin, kaldırıldığı Pursaklar Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Olay sonrası kaçmaya çalışan ve üzerinden kimlik çıkmayan sürücü, görevli diğer polislerce yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kaynak : AA

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