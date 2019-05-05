Şırnak'ta 2 asker şehit oldu

Şırnak bölgesinde devam eden operasyonlarda, teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu bildirildi.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak'ta bugün teröristlerle çatışma çıktığı belirtildi.



Bölgede devam eden operasyonlarda, teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu, hava harekatı ile desteklenen operasyonların devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



'Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.' Kaynak : AA

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