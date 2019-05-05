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Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'in (35) Ankara'daki cenazesine katılmak için Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne gelen ve polis ekiplerince şüpheli olduğu değerlendirilen 34 kişi, gözaltına alındı.

3. Sayfa / 05 Mayıs 2019 Pazar 17:58
Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehit Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'in cenaze töreni için Ahmet Hamdi Akseki Camii çevresinde önlem aldı. Devlet erkanının katıldığı tören nedeniyle çok sayıda polis görev yaptı.

Caminin çevresinde barikat oluşturan polis, sivil plakalı araçların sürücülerini cami çevresinden uzaklaştırdı. Namaz öncesi ise cenazeye katılmak için camiye gelen 34 kişilik grup, polisin dikkatini çekti. Durumlarından şüphelenilen ve provokatif eylem yapabileceği değerlendirilen 34 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çankaya Yaşamkent Polis Merkezi'ne götürülen 34 kişiden 22'sinin, çeşitli suçlardan kaydının olduğu belirlendi. 34 kişinin işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi. Kaynak : DHA

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