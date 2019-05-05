Rusya'da facia; 41 ölü

Rusya’da bir uçakta çıkan yangında ölü sayısı 41’e yükselirken, 37 kişi ağır yaralandı.
Aeroflot Havayollarına ait 78 yolcunun bulunduğu yolcu uçağı havada alev almış, Rusya'nın başkenti Moskova'ya acil iniş yapmıştı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, olayda 41 kişinin hayatını kaybettiğini 37 kişinin de ağır yaralandığını açıkladı.
Açıklamada, piste inince uçaktaki yangınının arttığı ve ölü sayısının da o esnada arttığı kaydedildi. Uçakta bulunan 78 yolcunun tamamının tahliye edildiği kaydedildi. Kaynak : İHA