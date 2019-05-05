USD (Alış - Satış) : 6,05 - 6,06 EURO (Alış - Satış) : 6,75 - 6,77

Rusya'da facia; 41 ölü

Rusya’da bir uçakta çıkan yangında ölü sayısı 41’e yükselirken, 37 kişi ağır yaralandı.

3. Sayfa / 05 Mayıs 2019 Pazar 23:26
Rusya'da facia; 41 ölü
Video için tıklayın

Aeroflot Havayollarına ait 78 yolcunun bulunduğu yolcu uçağı havada alev almış, Rusya'nın başkenti Moskova'ya acil iniş yapmıştı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, olayda 41 kişinin hayatını kaybettiğini 37 kişinin de ağır yaralandığını açıkladı.

Açıklamada, piste inince uçaktaki yangınının arttığı ve ölü sayısının da o esnada arttığı kaydedildi. Uçakta bulunan 78 yolcunun tamamının tahliye edildiği kaydedildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Yolcu UçağıRusya


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı