Meteorolojiden yurdun iç ve batı kesimlerinde sağanak uyarısı

Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun bazı illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ülkenin genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.



Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir,Konya, Karaman, İçel çevrelerinde sağanak ve yer yer gökgürültülü sağanak öngörülüyor.



Hava sıcaklıkları, iç ve batı kesimlerde değişmeyecek, doğu kesimlerde 4-6 derece artacak.



Ege'de fırtına



Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra ortakuvvette, Trakya kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ve İç Egeile Balıkesir çevrelerinde kuvvetli Kıyı Ege (İzmir,Aydın, Muğla) ve Çanakkale çevrelerinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.



Toz taşınımı uyarısı



Marmara ve Ege'de, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor. Meydana gelebilecek görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Kaynak : AA

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