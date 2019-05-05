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İdlib'de 8 kişi hayatını kaybetti

Suriye’nin İdlib kentinde Esad rejimi ve Rusya’nın hava saldırıları sonucu ölenlerin sayısı 8’e yükseldi.

3. Sayfa / 05 Mayıs 2019 Pazar 17:28
İdlib'de 8 kişi hayatını kaybetti

Suriye'de Beşar Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının bugün İdlib'e yaptığı saldırılarda bilanço artıyor. İdlib'e bağlı Kinda bölgesinde 1 kişinin, Ihsim Nahiyah'da 3 kişinin, Tramla ve Kafr Nabl'da 2'şer kişi olmak üzere toplam 8 kişinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Hama'daki Al Amqiyah, Kafr Nabudah ve İdlib'teki Maarrat al-Nu'man, Ihsim Nahiyah, Saraqib, Cisr eş Şuğur, ad-Dana ve farklı noktalara saldırı düzenlendiği belirtildi. Yerel kaynaklar, Hama ve İdlib'te rejim ve Rus savaş uçaklarının 150 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Kaynak : İHA

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RejimHava SaldırısıBeşar EsadSaldırı


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