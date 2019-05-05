İdlib'de 8 kişi hayatını kaybetti

Suriye'de Beşar Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının bugün İdlib'e yaptığı saldırılarda bilanço artıyor. İdlib'e bağlı Kinda bölgesinde 1 kişinin, Ihsim Nahiyah'da 3 kişinin, Tramla ve Kafr Nabl'da 2'şer kişi olmak üzere toplam 8 kişinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla kişinin ise yaralandığı öğrenildi.



Hama'daki Al Amqiyah, Kafr Nabudah ve İdlib'teki Maarrat al-Nu'man, Ihsim Nahiyah, Saraqib, Cisr eş Şuğur, ad-Dana ve farklı noktalara saldırı düzenlendiği belirtildi. Yerel kaynaklar, Hama ve İdlib'te rejim ve Rus savaş uçaklarının 150 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.



Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.