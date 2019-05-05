Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan terörle mücadele mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurmasını değerlendirdi.



Oktay, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Ne AA çalışanlarının ne de Türkiye'nin kararlılık boyutunda hiçbir şeyini değiştirmez. Olay üzerine hem Anadolu Ajansı Genel Müdürü'nü hem çalışanlarını çok daha kararlı buldum. Kendilerini kararlılıklarından dolayı kutluyorum.' dedi.



'S-400'le ilgili karar verilmiştir'



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'S-400'le ilgili karar verilmiştir. Türkiye bir anlaşmaya imza attıktan, söz verdikten sonra bu sözünü yerine getirir.' ifadesini kullandı.



YSK'nin İstanbul seçimine ilişkin vereceği karara değinen Oktay, 'Baskı olayı varsa bu muhalefet tarafındadır, iktidar tarafından böyle bir baskı asla ve asla, hele hele iktidar gücünün kullanılması şeklinde bir şey asla söz konusu değildir.' diye konuştu.