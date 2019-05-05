USD (Alış - Satış) : 6,05 - 6,06 EURO (Alış - Satış) : 6,75 - 6,77

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan terörle mücadele mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye, sınırındaki tehditleri temizleyene kadar operasyonları sürdürecek. Türk ve Rus yetkililer Tel Rıfat'taki durumu ele alıyor" dedi.

Siyaset / 05 Mayıs 2019 Pazar 12:06
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan terörle mücadele mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurmasını değerlendirdi.

Oktay, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Ne AA çalışanlarının ne de Türkiye'nin kararlılık boyutunda hiçbir şeyini değiştirmez. Olay üzerine hem Anadolu Ajansı Genel Müdürü'nü hem çalışanlarını çok daha kararlı buldum. Kendilerini kararlılıklarından dolayı kutluyorum.' dedi.

'S-400'le ilgili karar verilmiştir'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'S-400'le ilgili karar verilmiştir. Türkiye bir anlaşmaya imza attıktan, söz verdikten sonra bu sözünü yerine getirir.' ifadesini kullandı.

YSK'nin İstanbul seçimine ilişkin vereceği karara değinen Oktay, 'Baskı olayı varsa bu muhalefet tarafındadır, iktidar tarafından böyle bir baskı asla ve asla, hele hele iktidar gücünün kullanılması şeklinde bir şey asla söz konusu değildir.' diye konuştu.

Anadolu AjansıCumhurbaşkanıTürkiyeFuat OktayMuhalefet


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı