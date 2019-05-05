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Büyük Çamlıca Camii'nde ilk teravih

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz cuma günü açılışı yapılan Büyük Çamlıca Camii, Ramazan ayının ilk teravih namazında tıklım tıklım doldu. Büyük Çamlıca Camii ilk teravih namazında havadan da görüntülendi.

Siyaset / 05 Mayıs 2019 Pazar 22:57
Büyük Çamlıca Camii'nde ilk teravih
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Binlerce vatandaş Ramazan ayının ilk teravih namazında Büyük Çamlıca Camii'ne akın etti. Cami adeta doldu taştı. İlk teravih namazında Büyük Çamlıca Camii havadan da görüntülendi. Cami manzarası ile mest ederken araçlarıyla camiye gelen vatandaşlar uzun araç kuyruğu oluşturdu. Vatandaşlar ise Büyük Çamlıca Camii'nin çok güzel olduğunu söyleyerek, “İlk teravihi kıldık. Allah kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar” dedi.



Kaynak : İHA

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Teravih NamazıBüyük Çamlıca


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