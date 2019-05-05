AK Parti'den İstanbul seçimleri hakkında açıklama

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu hizmetinden çıkarılanların seçmen sayılmaması konusundaki iddialarıyla ilgili araştırma yapılmasına gerek görmemişti. KHK'lı seçmenlerin oy kullanabileceğine karar vermişti.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "İstanbul seçimlerine ilişkin baştan beri ileri sürdüğümüz iddialarımızın arkasındayız, çünkü tüm iddialarımız somuttur, nettir." ifadelerini kullandı.



Yavuz, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul'da usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkında başlatılan soruşturmada 43 şüphelinin FETÖ'yle irtibatı belirlenmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.



Yavuz, açıklamasında şunları kaydetti:



"İstanbul seçimlerine ilişkin baştan beri ileri sürdüğümüz iddialarımızın arkasındayız. Çünkü tüm iddialarımız somuttur, nettir. Ayrıca belgeye dayanmayan veya teyit edilmemiş hiçbir bilgiyi de kamuoyuna saygımızın gereği olarak bugüne kadar asla paylaşmadık."

