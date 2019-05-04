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Yine vahşet! Köpeğin gözlerini oydular

Tokat'ın Pazar ilçesinde 'Golden' cinsi köpek iki gözü oyulmuş halde bulundu. Köpek, tedavi edilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

3. Sayfa / 04 Mayıs 2019 Cumartesi 16:24
Yine vahşet! Köpeğin gözlerini oydular

Tokat'ın Pazar ilçesinde 2 yaşındaki 'Golden' cinsi köpek, vatandaşlar tarafından iki gözü oyulmuş halde bulundu.

Vatandaşların haber verdiği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Leyla Çetin Ünlü, köpeği teslim alarak veterinere götürdü.

Köpek, buradaki müdahalesinin ardından da bu sabah İstanbul'a gönderildi. Pazar İlçe Kaymakamlığı ise konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Leyla Çetin Ünlü, sosyal medyada köpeğin fotoğraflarını paylaşarak tepki gösterdi. Ünlü, 'Sözün bittiği, göz yaşlarımın sel olduğu bir günü yaşıyorum. Bittim ben bugün. Eminim ki, sizlerde aynı duyguları yaşayacaksınız. Mesai arkadaşım bu sabah haberini verdi ve fotoğrafları gösterdiği andan bu zamana kadar şoktayım' ifadelerini kullandı.

KöpekHayvanOrman ve Su İşleri Bakanlığı


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