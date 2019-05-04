Yarın ilk teravih

Ramazan iklimine yarın kılınacak ilk teravih namazıyla girilecek. Ramazanın ilk orucu için pazarı pazartesiye bağlayan gece sahura kalkılacak. Teravih namazı, mukabele, fıtır sadakası ve itikaf gibi ibadetlerin ifa edildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de “Bin aydan hayırlı” olduğu bildirilen Kadir gecesi idrak edilecek. 4 Haziran'da Ramazan Bayramı'na girilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur, Ramazan ayında oruç, teravih, fıtır sadakası gibi ibadetlerin ifa edildiğini belirterek, “Maddi ve manevi ibadetlerin bir araya geldiği farklı atmosfer yaşatan bir dönemdir Ramazan ayı. Bunu ifade etmek için ‘Ramazan iklimi' tabirini de kullanırlar. Müminlerin ibadetle geçirecekleri bir mevsime giriyoruz” dedi.



MUKABELE GELENEĞİNİN YAŞATILMASI GEREKİYOR

Kur'an-ı Kerim'in bu ayda indirilmeye başlandığını ve Hazreti Peygamber ile Cebrail aleyhisselamın karşılıklı Kur'an okuduğunun rivayet edildiğini hatırlatan Okur, Hazreti Muhammed'in vefat edeceği yıl Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı okumanın 2 kez meydana geldiğine dikkati çekti. Okur, bu durumun bir yansıması olarak camilerde mukabele ibadetinin yapıldığını, bir veya birden fazla hafızın Kur'an-ı Kerim'in bir cüzünü okuyup cemaatin de takip ettiğini belirterek, şöyle devam etti: “Bu, yaşatılması gereken bir gelenek. Teravih namazları gibi mukabeleler de Kur'an-ı Kerim'i yeni öğrenmeye başlamış olan çocukların onla tanışması için iyi bir fırsattır. Büyüklerin bunu değerlendirmesinde fayda vardır.”

