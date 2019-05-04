USD (Alış - Satış) : 6,05 - 6,06 EURO (Alış - Satış) : 6,75 - 6,77

Suriye'den acı haber: 1 şehit 1 yaralı

Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 yüzbaşı şehit olurken, 1 binbaşı ise ağır yaralandı.

Güncel / 04 Mayıs 2019 Cumartesi 14:23
Suriye'den acı haber: 1 şehit 1 yaralı
Video için tıklayın

Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG'li teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 1 binbaşı şehit düşerken, 1 yüzbaşı ağır yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında 'Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde, 04 Mayıs 2019 tarihinde, PKK/YPG'li teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden açtıkları atışlar sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır' denildi.

BÖLGE ATEŞ ALTINA ALINDI

Teröristlerle sıcak temas sağlanan bölge, sınırdaki topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

ŞehitTerör ÖrgütüSaldırı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı