Suriye'den acı haber: 1 şehit 1 yaralı

Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 yüzbaşı şehit olurken, 1 binbaşı ise ağır yaralandı.
Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG'li teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları arasında çatışma çıktı.
Çatışmada 1 binbaşı şehit düşerken, 1 yüzbaşı ağır yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında 'Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde, 04 Mayıs 2019 tarihinde, PKK/YPG'li teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden açtıkları atışlar sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır' denildi.
BÖLGE ATEŞ ALTINA ALINDI
Teröristlerle sıcak temas sağlanan bölge, sınırdaki topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı. Kaynak : İHA