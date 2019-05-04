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Polisin öldürdüğü kadının ailesine 20 milyon dolar tazminat

ABD’nin Minneapolis kentinde mahkeme, polis tarafından öldürülen kadının ailesine 20 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti.

Dünya / 04 Mayıs 2019 Cumartesi 10:34
Polisin öldürdüğü kadının ailesine 20 milyon dolar tazminat

ABD'nin Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülen Avustralyalı yaşam koçu ve yoga eğitmeni Justine Ruszczyk Damond'ın ailesi 20 milyon dolar tazminat almaya hak kazandı. Ölen Damond'un babası John Ruszczyk ile kardeşi Jason tazminat kararından memnun olduklarını, ABD polisinin değişmeye zorlanmasının zamanı geldiğini söyledi.

Damond, 15 Temmuz 2017'de, mahallesinde olası bir tecavüz olayını bildirmek üzere 911'i aradıktan sonra sonra Minneapolis polis memuru Mohamed Noor tarafından vurularak öldürülmüştü. Mahkeme, Noor'u Damond'un ölümünden üçüncü derece cinayetinden suçlu buldu. Yapılan anlaşma çerçevesinde, Ruszczyks'in ailesi 20 milyon dolarlık tazminatın 2 milyon dolarını silah şiddetini ele alan bir Minneapolis Vakfı'na bağışlayacak.

Kaynak : İHA

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