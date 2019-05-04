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Mehmet Metiner'den üç isme çağrı

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Bülent Arınç'a çağrıda bulundu.

Siyaset / 04 Mayıs 2019 Cumartesi 01:30
Mehmet Metiner'den üç isme çağrı
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AK Parti eski Milletvekili ve Gazeteci Mehmet Metiner, Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Bülent Arınç'a, seçimlerde verdikleri oyların rengini açıklama çağrısında bulundu.

'ÇIKSINLAR AÇIKLASINLAR'

Metiner, dava hassasiyetiyle konuştuğunu söylerken 'Ben buradan çağrıda bulunuyorum. Kişisel hiç bir husumetim yok ne Abdullah Gül'le ne Davutoğlu'yla ne Bülent Arınç'la. Ben dava hasasiyetimle konuşuyorum. Yanlışta konuşuyorsam kendilerine bir çağrıda bulunuyorum. Referandumda oyunun rengini açıklasınlar. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan'a oy verip vermediklerini, milletvekili seçimlerinde. Son 31 Mart seçiminde Ankara'da oy kullandı. AK Parti'ye mi oy verdi? Çevresine hangi telkinlerde bulundu. Çıksınlar açıklasınlar' dedi. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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