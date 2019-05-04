Kendini ağaca astı

Olay, sabah saatlerinde fark edildi. Edinilen bilgilere göre, çevrede hayvanları otlatmak için Melet Köprüsü yakınlarında dolaşan vatandaşlar, ağaçta asılı bir şey olduğunu fark etti. Şüphelenip ağacı kontrol eden vatandaşlar, bir kişinin iple asılı olduğunu anladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak, inceleme başlattı. Yapılan incelemeler soncunda hayatına son veren kişinin, 2 çocuk babası E.B. (43) olduğu belirlendi. E.B.’nin, Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde sekreter olarak çalıştığı bilgisine ulaşılırken, konuyla alakalı tahkikat sürüyor. Kaynak : İHA

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