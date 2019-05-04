Edinilen bilgiye göre olay, Kadirli ilçesindeki bir ortaokulda yaşandı. 56 yaşında ki öğretmen H.İ.Ö. Sınıfta ders esnasında bilgisayardan yetişkin içerikli filmler izleyip cinsel organıyla oynadığına şahit olan öğrenciler, durumu diğer öğretmenlerine anlatınca rezalet ortaya çıktı.



Yapılan şikayet üzerine öğretmen H.İ.Ö. polis tarafından göz altına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatan Kadirli Cumhuriyet Savcılığı 10 ayrı öğrencinin ve bazı öğretmenlerin ifadesini aldı. Pedagoglar eşliğinde ifade veren öğrenciler, öğretmen H.İ.Ö'nün sınıfta yaptıklarını bir bir anlattılar.



İfadelerin ardından tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edilen öğretmen H.İ.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.