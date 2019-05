Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bakırköy'de MÜSİAD 25. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Ekonomide attığmız adımlarla hem milletimizi zenginleştirdik hem de devleti güçlendirdik. Dış poitikada ülkemizin algısını değiştirdik. Pasaportumuza itibar kazandırdık. Hiçbir vatandaşımızın aç ve açıkta kalmamasını sağlamaya çalıştık.



Terör mühendisliği gayreti sonuç vermeyince birliğimize saldırmaya başladılar. Seçimleri milletin iradesini tartışma konusu yaparak birliğimizin çimentosunu çatlatma hesabı yapıyorlar. Buradan ilan ediyorum. Biz hiçbir zaman milletin iradesinin üzerinde bir irade tanımadık, tanımayacağız. Sandıktan çıkan her oyun yerini bulması için çalışıyoruz. Bütün çabamız milletin oyunun kıymetini millete iadedir. Yolsuzluklarla, hukuksuzlukla 31 Mart'ı kurban etmek istemiyoruz.







'ŞAİBENİN KALDIRILMASI YSK'YI AKLAYACAKTIR'



İstanbul'da bindelerle oynanan bir oyun, yolsuzluklar var. Halkımın oyunu takip etmek onun sonucunu kovalamak durumundayım. 13 bine kadar oylar düşüyorsa burada bir yolsuzluğun olduğu apaçık ortadayken bunu kovalamayalım mı? Vatandaşım bana bu seçim yenilenmeli diyor. Dünyanın birçok yerinde yarım puanla olduğu yerlerde bile seçimler yenilenmiştir. Bugüne kadar konuşmadım, hep sustum. Artık yetti. Burada bir şaibe var, bu açık ortada. Yolsuzluk var. Gidelim millete milli irade nasıl bir karar veriyorsa başımız gözümüz üstüne deriz onu kabulleniriz. Ortada bir şaibe, yolsuzluk var. Bunun ortadan kaldırılması hem YSK'yı aklayacaktır hem de milletin gönlü ferah hale gelecektir. İstanbullu zaten 39 ilçenin 25 tanesini bize vermiş.



'MİLLETİN EMANETİNE SAHİP ÇIKMANIN ÇABASINDAYIZ'



Beyefendi hak hukuk adalet diyor. İstediğiniz şeyler size sunulunca mı hak hukuk adalet olacak. Şimdi biz burada YSK'nın vereceği kararı bekliyoruz. Bütün belgeler, bilgiler kendilerine teslim edildi. Temenni ediyorum ki, adil bir karar bekliyoruz. Biz sadece milletin emanetine sahip çıkmanın çabası içindeyiz.







'BEKA MESELESİ ORTADAYKEN SESİMİZİ ÇIKARMAYACAK MIYIZ?'



Bu mesele bir beka meselesidir. Kandil'den nasıl talimatların verildiğini gördünüz, izlediniz. Daha şimdi bile söyledikleri ne, Kürdistani heyetlerimiz kazandı diyor. Bu kadar her şey açık ortada. Böyle bir beka meselesi ortadayken buna sesimizi çıkarmayacak mıyız? Öyle kolay kabul edilebilir bir şey değil. Bunların gerçek yüzleri ortaya çıkınca milletimiz tezgahı daha iyi göreceklerdir.



'CUMHUR İTTİFAKI'NI BOZAMAYACAKSINIZ'



Önümüzde yaklaşık 4 yıllık icraat dönemi var. Türkiye ortak paydası altında birliğimizi güçlendirerek öümüzdeki dönemi en verimli şekilde değerlendirmekte kararlıyız. Cumhur İttifakı üzerinde spekülasyona girmek isteyenlere sesleniyorum; boşuna uğraşmayın. Siz bizim ittifakımızı bozamayacaksınız. Biz Cumhur İttifakı olarak el ele vererek aynı kararlılıkla yolumuza devem edeceğiz. Yapısal reformların hazırlıklarını hızla yapıyoruz. Yatırım, üretim, ihracat istihdam konusunda hızlı sonuçlar alacak formüller üzerinde duruyoruz.



'KURDA YIKICI PATLAMALARA İZİN VERMEYECEĞİZ'



Kur üzerinden ekonomimizi çökertme hesapları devam etse de artık kontrol bizim üzerimizde. Küçük iniş çıkışlar elbette olacaktır. Ama yıkıcı patlamalara izin vermeyceğiz. Enflasoynda üretici fiyatlarını da dizginmeye başladık. Çarşıdaki, pazardaki sıkıntıları biliyoruz.



'MÜSİAD ÜYELERİ EN AZ 2-3 İSTİHDAM YAPMALI'



MÜSİAD olarak bizim üye sayımız kadar 11 bine yakın. MÜSİAD'ın en az her üyesi 2 veya 3 tane istihdam yapması lazım. Sizin birilerine örnek olmanız lazım.