USD (Alış - Satış) : 6,05 - 6,06 EURO (Alış - Satış) : 6,75 - 6,77

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir şaibe var, gidelim millete milli irade karar versin

MÜSİAD'ın 25. Olağan Genel Kurulu'nda İstanbul seçimlerine ilişkin konuşan Erdoğan, "İstanbul'da bindelerle oynanan bir oyun, yolsuzluklar var. Gidelim millete, milli irade nasıl bir karar veriyorsa başımız gözümüz üstüne deriz onu kabulleniriz" dedi.

Siyaset / 04 Mayıs 2019 Cumartesi 15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir şaibe var, gidelim millete milli irade karar versin
Video için tıklayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bakırköy'de MÜSİAD 25. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ekonomide attığmız adımlarla hem milletimizi zenginleştirdik hem de devleti güçlendirdik. Dış poitikada ülkemizin algısını değiştirdik. Pasaportumuza itibar kazandırdık. Hiçbir vatandaşımızın aç ve açıkta kalmamasını sağlamaya çalıştık.

Terör mühendisliği gayreti sonuç vermeyince birliğimize saldırmaya başladılar. Seçimleri milletin iradesini tartışma konusu yaparak birliğimizin çimentosunu çatlatma hesabı yapıyorlar. Buradan ilan ediyorum. Biz hiçbir zaman milletin iradesinin üzerinde bir irade tanımadık, tanımayacağız. Sandıktan çıkan her oyun yerini bulması için çalışıyoruz. Bütün çabamız milletin oyunun kıymetini millete iadedir. Yolsuzluklarla, hukuksuzlukla 31 Mart'ı kurban etmek istemiyoruz.



'ŞAİBENİN KALDIRILMASI YSK'YI AKLAYACAKTIR'
İstanbul'da bindelerle oynanan bir oyun, yolsuzluklar var. Halkımın oyunu takip etmek onun sonucunu kovalamak durumundayım. 13 bine kadar oylar düşüyorsa burada bir yolsuzluğun olduğu apaçık ortadayken bunu kovalamayalım mı? Vatandaşım bana bu seçim yenilenmeli diyor. Dünyanın birçok yerinde yarım puanla olduğu yerlerde bile seçimler yenilenmiştir. Bugüne kadar konuşmadım, hep sustum. Artık yetti. Burada bir şaibe var, bu açık ortada. Yolsuzluk var. Gidelim millete milli irade nasıl bir karar veriyorsa başımız gözümüz üstüne deriz onu kabulleniriz. Ortada bir şaibe, yolsuzluk var. Bunun ortadan kaldırılması hem YSK'yı aklayacaktır hem de milletin gönlü ferah hale gelecektir. İstanbullu zaten 39 ilçenin 25 tanesini bize vermiş.

'MİLLETİN EMANETİNE SAHİP ÇIKMANIN ÇABASINDAYIZ'
Beyefendi hak hukuk adalet diyor. İstediğiniz şeyler size sunulunca mı hak hukuk adalet olacak. Şimdi biz burada YSK'nın vereceği kararı bekliyoruz. Bütün belgeler, bilgiler kendilerine teslim edildi. Temenni ediyorum ki, adil bir karar bekliyoruz. Biz sadece milletin emanetine sahip çıkmanın çabası içindeyiz.



'BEKA MESELESİ ORTADAYKEN SESİMİZİ ÇIKARMAYACAK MIYIZ?'
Bu mesele bir beka meselesidir. Kandil'den nasıl talimatların verildiğini gördünüz, izlediniz. Daha şimdi bile söyledikleri ne, Kürdistani heyetlerimiz kazandı diyor. Bu kadar her şey açık ortada. Böyle bir beka meselesi ortadayken buna sesimizi çıkarmayacak mıyız? Öyle kolay kabul edilebilir bir şey değil. Bunların gerçek yüzleri ortaya çıkınca milletimiz tezgahı daha iyi göreceklerdir.

'CUMHUR İTTİFAKI'NI BOZAMAYACAKSINIZ'
Önümüzde yaklaşık 4 yıllık icraat dönemi var. Türkiye ortak paydası altında birliğimizi güçlendirerek öümüzdeki dönemi en verimli şekilde değerlendirmekte kararlıyız. Cumhur İttifakı üzerinde spekülasyona girmek isteyenlere sesleniyorum; boşuna uğraşmayın. Siz bizim ittifakımızı bozamayacaksınız. Biz Cumhur İttifakı olarak el ele vererek aynı kararlılıkla yolumuza devem edeceğiz. Yapısal reformların hazırlıklarını hızla yapıyoruz. Yatırım, üretim, ihracat istihdam konusunda hızlı sonuçlar alacak formüller üzerinde duruyoruz.

'KURDA YIKICI PATLAMALARA İZİN VERMEYECEĞİZ'
Kur üzerinden ekonomimizi çökertme hesapları devam etse de artık kontrol bizim üzerimizde. Küçük iniş çıkışlar elbette olacaktır. Ama yıkıcı patlamalara izin vermeyceğiz. Enflasoynda üretici fiyatlarını da dizginmeye başladık. Çarşıdaki, pazardaki sıkıntıları biliyoruz.

'MÜSİAD ÜYELERİ EN AZ 2-3 İSTİHDAM YAPMALI'
MÜSİAD olarak bizim üye sayımız kadar 11 bine yakın. MÜSİAD'ın en az her üyesi 2 veya 3 tane istihdam yapması lazım. Sizin birilerine örnek olmanız lazım.

Sandıklarda usulsüzlükle ilgili 32 ayrı soruşturma başlatıldı Sandıklarda usulsüzlükle ilgili 32 ayrı soruşturma başlatıldı YSK'dan AK Parti'nin itirazına ret: KHK ile ihraç edilenler oy kullanabilir YSK'dan AK Parti'nin itirazına ret: KHK ile ihraç edilenler oy kullanabilir YSK, AK Parti'nin İstanbul talebini gündemine aldı YSK, AK Parti'nin İstanbul talebini gündemine aldı AK Partili Yavuz'dan bomba açıklamalar AK Partili Yavuz'dan bomba açıklamalar Bahçeli: İstanbul'da seçim tekrarı beka meselesidir Bahçeli: İstanbul'da seçim tekrarı beka meselesidir Pervin Buldan'dan Ekrem İmamoğlu'na Kars teklifi Pervin Buldan'dan Ekrem İmamoğlu'na Kars teklifi Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul değerlendirmesi Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul değerlendirmesi Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı 3 ilçe 2 Haziran'da yeniden sandığa gidecek 3 ilçe 2 Haziran'da yeniden sandığa gidecek İçişleri Bakanı Soylu: Büyükçekmece'de seçime yönelik yolsuzluk yapılmış İçişleri Bakanı Soylu: Büyükçekmece'de seçime yönelik yolsuzluk yapılmış İmamoğlu: İstanbul'un kaderiyle oynamayın İmamoğlu: İstanbul'un kaderiyle oynamayın Baykal: En kısa zamanda İstanbul sonuçlarını ilan etmeliyiz Baykal: En kısa zamanda İstanbul sonuçlarını ilan etmeliyiz MHP lideri Bahçeli: Yeni seçim de düşünülebilir MHP lideri Bahçeli: Yeni seçim de düşünülebilir Mansur Yavaş mazbatasını aldı Mansur Yavaş mazbatasını aldı YSK Başkanı’ndan son açıklama: Kurul, önüne gelen dosyaları bir an önce sonuçlandırıyor YSK Başkanı’ndan son açıklama: Kurul, önüne gelen dosyaları bir an önce sonuçlandırıyor İstanbul'da 18 ilçede oylar sayılıyor İstanbul'da 18 ilçede oylar sayılıyor Ekrem İmamoğlu: Mazbatamızı talep ediyoruz Ekrem İmamoğlu: Mazbatamızı talep ediyoruz Bahçeli: Seçim sonuçlarına itiraz haktır, titizlikle incelenmeli Bahçeli: Seçim sonuçlarına itiraz haktır, titizlikle incelenmeli AK Parti Ankara İl Başkanı: Tespit ettiğimiz bariz usulsüzlükler var AK Parti Ankara İl Başkanı: Tespit ettiğimiz bariz usulsüzlükler var Ekrem İmamoğlu'ndan itiraz açıklaması Ekrem İmamoğlu'ndan itiraz açıklaması İşte MHP'nin itiraz edeceği yerler.... İşte MHP'nin itiraz edeceği yerler.... AK Parti İstanbul İl Başkanı: Sonucu etkileyecek usulsüzlükler mevcut AK Parti İstanbul İl Başkanı: Sonucu etkileyecek usulsüzlükler mevcut Binali Yıldırım: İptal oylar sonucu değiştirebilir Binali Yıldırım: İptal oylar sonucu değiştirebilir İstanbul'da 39 ilçenin 24'ünü AK Parti, 14'ünü CHP aldı İstanbul'da 39 ilçenin 24'ünü AK Parti, 14'ünü CHP aldı YSK Başkanı Güven'den İstanbul açıklaması YSK Başkanı Güven'den İstanbul açıklaması AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması: 3 bin 870 oy farkla... AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması: 3 bin 870 oy farkla... Kılıçdaroğlu: Demokrasi kazandı Kılıçdaroğlu: Demokrasi kazandı Mansur Yavaş'tan seçim tweeti Mansur Yavaş'tan seçim tweeti Ankara yerel seçim seçim sonuçları Ankara yerel seçim seçim sonuçları 2 kişi öldüren şüpheliler yakalandı 2 kişi öldüren şüpheliler yakalandı 32 ilde oy verme işlemi sona erdi 32 ilde oy verme işlemi sona erdi Temel Karamollaoğlu: Hadisenin üstü örtülmemeli Temel Karamollaoğlu: Hadisenin üstü örtülmemeli Bakan Albayrak oyunu kullandı Bakan Albayrak oyunu kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı... İşte ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı... İşte ilk açıklama Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullandı Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullandı Devlet Bahçeli'ye sandık başında ilginç soru! Devlet Bahçeli'ye sandık başında ilginç soru! Özhaseki oyunu kullandı Özhaseki oyunu kullandı Binali Yıldırım, oyunu kullandı Binali Yıldırım, oyunu kullandı Cem Yılmaz oyunu kullandı, espriyi patlattı Cem Yılmaz oyunu kullandı, espriyi patlattı Sezen Aksu oyunu kullanamadı Sezen Aksu oyunu kullanamadı Türkiye sandık başında Türkiye sandık başında Seçimde mühür basarken dikkat Seçimde mühür basarken dikkat

CumhurbaşkanıYolsuzlukKandilTürkiyeRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı